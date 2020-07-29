Дегтярев заявил, что правительство Хабаровского края формально в отставке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что правительство Хабаровского края формально находится в отставке.

"Да, согласно закону, после выхода указа формально в отставке, все министры и. о. сейчас. Однако я попросил всех остаться, со многими встречаюсь в день по два-три раза. Особенно с министром финансов, что понятно", - сказал Дегтярев в интервью газете "Коммерсант".

Как сообщалось, после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева из правительства края ушел первый заместитель председателя правительства края - руководитель аппарата Владимир Хлапов. На его место был назначен Александр Никитин (бывший руководитель аппарата комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи - ИФ).

В отставку ушел и Юрий Золочевский - первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Советник бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Захар Синяговский также уволился.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы РФ от ЛДПР Дегтярев.