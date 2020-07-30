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Дегтярев назвал преимущество губернатора Хабаровского края

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает независимость от местных элит своей сильной стороной, об этом он заявил в интервью генеральному продюсеру канала RTVI Сергею Шнурову.

"Я здесь никого не знаю: из бизнеса, из чиновников, из правоохранителей, из организованных преступных сообществ. А это тоже, извините, элемент управления здесь, как и в любом другом регионе. И именно это и есть мое преимущество", - сказал Дегтярев.

Он также подчеркнул, что намерен лично контролировать расходование федеральных средств, которые поступают в регион.

"В целом бюджет дефицитный, очень много денег федеральных здесь - почти 40%. Москва присылает сюда деньги. (...) Контроль, контроль и еще раз контроль за расходованием крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра. Точка", - добавил врио губернатора.

В то же время Дегтярев видит причину низкой доходности региона в теневой экономике, несмотря на высокий потенциал края.

"А именно потому, что есть очень много предпринимателей, которые работают в тени. Связанных, в том числе, и с иностранными компаниями, с Китаем, например. По лесу. Тут вообще много проблем, но край богатейший. Уровень собственных доходов будем поднимать", - сказал Дегтярев.

Госдолг в бюджете Хабаровского края составляет около 60 млрд рублей, это примерно половина всей казны региона. С начала года сумма выпадающих доходов увеличилась еще на 8 млрд рублей. Правительство России в ближайшее время выделит Хабаровскому краю дополнительные 1,3 млрд на их возмещение.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Дегтярев.

Михаил Дегтярев Хабаровский край

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