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Дегтярев увидел признаки картельного сговора у роста цен на бензин

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Подключить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) к вопросу ценообразования на бензин в Хабаровском крае намерен врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Передаю поручение сотрудникам (представителям правительства Хабаровского края - ИФ) с ФАС поработать. ФАС - это дамоклов меч государства, чтобы прекращать, пресекать картельные сговоры. У меня есть вопросы по образованию этой цены в крае", - сказал Дегтярев рабочим Амурского судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре в среду в ходе своего посещения предприятия.

Рабочие пожаловались на то, что стоимость бензина высока и постоянно повышается, причем у всех продавцов одновременно. Люди считают, что конкуренция на этом рынке в регионе отсутствует.

"Это картельный сговор. Для этого есть инструменты у государства. (...) Давайте мониторинг цен проводить. Возможно, общественники будут готовы этим заняться в Комсомольске-на-Амуре. Где недоливают бензин, есть, наверное, и такие, да? Контрольную закупку, в правоохранительные органы - мне копию, я на контроль возьму. Будем наводить порядок", - добавил врио губернатора.

С аналогичной жалобой к Дегтяреву обращались жители Ванино во время встречи с инициативной группой в прошлую субботу.

Хабаровский край

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