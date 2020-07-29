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Кэшбек за поездки в семь регионов РФ будет доступен после 1 октября

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Кэшбек за поездки в семь российских регионов в рамках программы субсидирования внутреннего туризма будет доступен только после 1 октября, сообщили в среду в пресс-службе Ростуризма.

"В следующих семи регионах поездки (с кэшбеком - ИФ) будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года: Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Республика Крым, Севастополь, Краснодарский край, Ставропольский край", - сообщили в ведомстве.

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Правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. - от 50 до 75 тыс., 15 тыс. - за поездку дороже 75 тыс. рублей. Старт программы запланирован на начало августа, в ней принимают участие все регионы России.

Среди условий для туристов - приобретение тура у туроператора либо отеля онлайн и его оплата картой "Мир". Также поездка должна быть не короче пяти дней и может включать несколько регионов. В путешествие можно отправиться с момента старта программы в августе до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Ростуризм сдвинул старт программы получения кэшбека для Крыма и Краснодарского края в связи с их высокой популярностью у туристов в августе-сентябре.

Ростуризм

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