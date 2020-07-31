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В гостиницах Карелии не осталось мест на август

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Карельские отели в августе загружены полностью, туроператоры продают туры на сентябрь, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Спрос на Карелию колоссальный, в том числе на вип-обслуживание. Все поехали с начала июля, заняты отели, базы отдыха, частные дома. Гостиницы в августе полностью загружены. У некоторых туроператоров все продано до середины сентября. Такого никогда не было, даже в прошлом году", - рассказала она.

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Тюрина отметила, что объекты размещения загружены в первую очередь за счет самостоятельных путешественников, но групповые туры тоже хорошо набираются. Туроператоры набирают мини-группы до 15 человек. Выросла популярность индивидуальных туров для семей и компаний.

"Прирост июльских объемов (продаж - ИФ) по Карелии составляет 30-40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по броням на август - аналогичная тенденция. Но это все самостоятельные туристы. Отельеры признаются, что уже отказывают турфирмам, им хватает клиентов с Booking.com. Объекты размещения на июль-август подняли цены", - сказала эксперт.

Тюрина напомнила, что в Карелии открыты для посещения Валаам и Кижи. Соловки также принимают туристов при наличии справки об отсутствии COVID-19. Путешественников рано утром в день заезда отвозят на экспресс-анализ за 1750 рублей, и они готовы идти на эти траты.

"Очень востребованы развлечения. Если в июне туроператоры отправляли на сплавы 300 человек, то в июле - порядка двух тысяч. Также популярны трех-пятидневные походы, особенно в пиковый период с 10 июля по 15 августа. Туристам даже приходится отказывать, поскольку не хватает инструкторов", - добавила эксперт.

Карелия

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