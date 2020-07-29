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Защита и близкие Сафронова запустили краудфандинговую кампанию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты и близкие журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, открыли краудфандинговую кампанию для его поддержки.

Как сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое защищает Сафронова, предстоят большие траты: на производство информационных материалов, ведение коммуникационной кампании и прочих издержек, с которыми связано ведение дела в публичном поле. Там подчеркнули, что по всем тратам будет опубликован подробный отчет.

Там напомнили, что поддержку Сафронову публично уже выразили многочисленные коллеги - журналисты, среди которых Леонид Парфенов, Юрий Дудь, Андрей Лошак, ряд руководителей и коллективов российских СМИ - "Коммерсантъ", "Новая газета", "Дождь" и другие, деятели искусства и культуры - Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, Павел Лунгин.

Кампания проходит на платформе Planeta.ru.

Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест. В настоящее время он находится в СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, настаивает следствие.

Сафронов вину не признает.

Иван Сафронов

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