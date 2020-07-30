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Первый тест Сафронова на COVID-19 дал отрицательный результат

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" и журналиста Ивана Сафронова дал отрицательный результат, в ближайшее время ему проведут второй тест, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"По первому тесту - отрицательно. Через плюс-минус два дня проведут второй, если он тоже даст отрицательный результат, то тогда Ивана переведут в обычную камеру", - сказала Литвинович в четверг.

Ранее член ОНК Ева Меркачева сообщила "Интерфаксу", что Сафронов изолирован в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус. Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников сообщал агентству, что "в целом, чувствует он себя нормально".

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Сафронову предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). Его задержали 7 июля и отправили под арест в СИЗО "Лефортово".

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и в 2017 году он передал ей секретную информацию о поставках вооружений и действиях Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Конечным получателем секретных сведений были США, полагает следствие.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 – 30 июля 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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