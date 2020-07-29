Депутат, спьяну насмерть сбивший подростка, осужден на пять лет

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Волжске суд отправил на пять лет в колонию общего режима 38-летнего депутата собрания одного из сельских поселений Волжского района за ДТП с гибелью 16-летнего подростка, сообщили в управлении СКР по Марий Эл. Приговор он оспорил.

Депутат признан виновным в пьяном нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

Суд и следствие установили, что вечером 19 ноября 2019 года подсудимый сел за руль пьяным. В селе Сотнур он превысил скорость, выехал на обочину и сбил 16-летнего мальчика. Тот погиб на месте.

По делу были проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.