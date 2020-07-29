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Путин проведет большое совещание по эпидемиологической обстановке в РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду проведет большое совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что президент сам выступит, а также заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Также выступят с докладами первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб и мэр Москвы Сергей Собянин. "Собянин традиционно расскажет о задачах, которые стоят перед субъектами России", - добавил пресс-секретарь.

"Речь (на совещании - ИФ) пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактике и лечению респираторно-вирусных инфекций, которые традиционно случаются, - вдобавок к коронавирусной инфекции", - рассказал Песков.

По его словам, будет рассмотрена ситуация с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионах, прогнозы экспертов по поводу ее развития в осенне-зимний период. Также участники заседания обсудят обеспечение россиян средствами индивидуальной защиты, лекарствами.

Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

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