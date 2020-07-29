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От гриппа до конца 2020 года получат прививку минимум 60% россиян

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Около 60% населения должны пройти вакцинацию против гриппа в связи со складывающейся эпидемологической ситуацией, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75%.

В ходе совещания у президента по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ Голикова сообщила, что вакцинация против гриппа начнется в сентябре.

К началу пандемии COVID-19 в стране было привито от гриппа почти 74 млн человек, 18 из них - дети. Это почти 50% населения страны.

На закупку вакцин предусмотрено в федеральном бюджете 12,5 млрд рублей.

Первая поставка вакцин в регионы начнется 31 августа. Голикова заметила, что регионы должны к этому моменту подготовить графики вакцинации населения.

Вице-премьер также заявила, что впервые в этом году планируется провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая грипп А и В, а также COVID-19. Эта работа будет проведена для оценки распространения респираторных вирусов и коронавируса.

Татьяна Голикова

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