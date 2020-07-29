Путин призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Необоснованная поспешность с выходом из карантинных ограничений чревата последствиями, что показала ситуация в некоторых российских регионах, необходимы активные профилактические мероприятия, чтобы избежать повторного введения масштабных ограничений по коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Регионы поэтапно выходят из режима вынужденных ограничений. Восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры. Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов", - сказал Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

При этом он заявил, что "необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших". В этой ситуации, подчеркнул глава государства, "нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения".

По его словам, впереди осенне-зимний период, когда во всем мире, в том числе и в России, традиционно отмечается рост простудных заболеваний - гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций.

"Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться. Важно заранее просчитать и учесть все эти риски как в отдельности, так и их потенциальные сочетания, заблаговременно подготовиться", - сказал он.

Путин заявил, что необходимо подготовиться заблаговременно для того, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь как экстренную, так и плановую.

Президент РФ обратил внимание на важность профилактических мероприятий. "Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы детские сады, вузы, организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме", - заявил Путин.