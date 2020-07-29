Госдуму обеспокоили планы США нарастить группировку у границ РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия отреагирует на планы США усилить группировку в Польше и странах Балтии, заявил "Интерфаксу" в среду первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Если мы увидим, что угроза действительно возрастает, вы же понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки. Мы примем контрмеры", - сказал Красов.

Так он прокомментировал заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США выведут из Германии почти 12 тыс. военных, часть перебросят к границе России для ее сдерживания. Эспер заявил, что США могут разместить в странах Балтии и Польше дополнительные силы.

"США опять разыгрывают российский вопрос в преддверии своих выборов. Европейские страны разыгрывают мнимую российскую угрозу в надежде получить какие-то дополнительные ресурсы", - сказал Красов.

"Нас серьезно беспокоит, что американские военнослужащие перемещаются к границам Российской Федерации – в Польшу и Прибалтику. В регионе и так много военнослужащих США и других стран НАТО", - сказал Красов.

"Участились учения США и НАТО у наших границ, полеты разведывательной авиации, заходы кораблей стран НАТО. Якобы идет речь о сдерживании России. Но мы – мирная страна, не собираемся ни на кого нападать. Мы стремимся поддерживать добрососедские отношения", - заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне.

В июне начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской заявил, что российские военные фиксируют рост военной активности США и их союзников по НАТО вблизи границ России, в том числе в Арктике.

"Подобными действиями Соединенные Штаты и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой "о российской агрессии", продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе", - сказал тогда Рудской. Он заявил о наращивании США инфраструктуры системы противоракетной обороны в Восточной и Северной Европе.

Военная инфраструктура на западе РФ

За последние годы Россия усилила военную инфраструктуру на западном направлении, в частности, в Калининградской области.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

В мае 2018 года сообщалось о перевооружении на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" 152-ой гвардейской ракетной бригады в городе Черняховск (Калининградская область).

В Калининградской области у российских военных есть современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

В июле прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что российские военные завершили строительство под Калининградом нового арсенала для хранения ракет, торпед и артиллерийских боеприпасов, а также нового аэродрома базирования морской авиации Балтийского флота.

В прошлом декабре пресс-служба Балтфлота РФ сообщила, что группировка войск в Калининградской области в 2020 году будет усилена мотострелковой дивизией. Балтфлот России за последние годы получил новые корабли, в том числе оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".