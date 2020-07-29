Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что передислокация американских военнослужащих в Европе, среди прочего, позволит разместить дополнительные силы ближе к черноморскому региону.

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.

Ранее в среду Пентагон объявил о решении вывести из ФРГ 12 тыс. военнослужащих. Согласно плану, 6,4 тыс. военных вернутся на родину, а 5,6 тыс. перебазируются в другие страны Европы.

Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов.

По его словам, решение о выводе части американских военнослужащих позволит эффективнее противостоять России.

В июне президент США Дональд Трамп объявил, что решил сократить американский военный контингент в ФРГ. Он пояснил, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Американский лидер тогда отметил, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.