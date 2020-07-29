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В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, сообщил телеканал ОНТ в среду в вечернем выпуске новостей.

В новостном сюжете утверждается, что Шкляров "мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

Блогер Сергей Тихановский, который претендовал на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии, арестован до конца сентября. Кандидатом в президенты зарегистрирована его жена Светлана Тихановская.

По данным СМИ, Шкляров – 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал – "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак".

Белоруссия Виталий Шкляров

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