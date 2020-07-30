Кандидатов в президенты Белоруссии предупредили об "отключении интернета"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидатов в президенты Белоруссии экстренно вызвали в Центризбирком страны и предупредили о возможных провокациях на митингах, рассказала журналистам кандидат Анна Канопацкая.

По ее словам, ей "пообещали, что не будут ущемлены ни права граждан, ни права кандидатов при проведении пикетов".

"Да, будут установлены дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр, - сообщила Канопацкая. - Посмотрим, как это будет на самом деле".

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев спросил в ЦИКе госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, возможно ли ограничение работы интернета.

"Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают (возможность. - ИФ.) отключить интернет", - сказал Дмитриев журналистам.

Кандидатов собрали после того, как было объявлено, что в Белоруссии задержаны 33 бойца ЧВК "Вагнер". По данным источников агентства "БелТА", их забросили в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. В связи с задержанием президент Александр Лукашенко экстренно созвал Совбез.

По словам Равкова, на задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов. Ему известно о еще 200 вагнеровцах находящихся в Белоруссии, их будут искать. На заседании ЦИК в четверг он заявил, что в России формируются две группировки "боевиков", которых забросят в Белоруссию.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.