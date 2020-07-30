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Кандидатов в президенты Белоруссии предупредили об "отключении интернета"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидатов в президенты Белоруссии экстренно вызвали в Центризбирком страны и предупредили о возможных провокациях на митингах, рассказала журналистам кандидат Анна Канопацкая.

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По ее словам, ей "пообещали, что не будут ущемлены ни права граждан, ни права кандидатов при проведении пикетов".

"Да, будут установлены дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр, - сообщила Канопацкая. - Посмотрим, как это будет на самом деле".

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев спросил в ЦИКе госсекретаря Совбеза Андрея Равкова, возможно ли ограничение работы интернета.

"Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают (возможность. - ИФ.) отключить интернет", - сказал Дмитриев журналистам.

Кандидатов собрали после того, как было объявлено, что в Белоруссии задержаны 33 бойца ЧВК "Вагнер". По данным источников агентства "БелТА", их забросили в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. В связи с задержанием президент Александр Лукашенко экстренно созвал Совбез.

По словам Равкова, на задержанных завели уголовное дело о подготовке терактов. Ему известно о еще 200 вагнеровцах находящихся в Белоруссии, их будут искать. На заседании ЦИК в четверг он заявил, что в России формируются две группировки "боевиков", которых забросят в Белоруссию.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Белоруссия ЦИК Совбез Андрей Равков ЧВК Вагнер Анна Канопацкая Андрей Дмитриев Александр Лукашенко

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