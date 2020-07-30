Хабаровский край получит почти 800 млн рублей на оплату ЖКУ

Акция протеста в Хабаровске (архив) Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Субвенция для льготников Хабаровского края в размере 798,5 млн рублей поступит в регион из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Хабаровский край получит федеральные субвенции на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение о перераспределении средств подписал Михаил Мишустин. Согласно документу, для жителей Хабаровского края на эти цели предусмотрено 798,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Субвенция предназначена для компенсации услуг ЖКХ для федеральных льготников. В их числе: ветераны, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

"Они (льготники - ИФ) оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берет на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета", - сообщает пресс-служба.

За первое полугодие ежемесячную денежную компенсацию за оплату услуг ЖКХ в хабаровском крае получили 62 606 человек. На эти цели направлено 442,5 млн рублей.

Отмечается, что дополнительная потребность в субвенциях возникла в 30 субъектах России. Между регионами было распределено 9 млрд рублей.