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Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

Расчлененный труп мужчины был упакован в пять пакетов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В петербургской квартире нашли расчленённое тело украинского рэпера Энди Картрайта, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его данным, накануне вечером в полицию обратился петербургский адвокат с сообщением о смерти 30-летнего знакомого – гражданина Украины Александра Юшко (известен как Энди Картрайт). К заявителю в свою очередь обратилась супруга погибшего 36-летняя Марина Кохал.

"По словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть", - сказал собеседник агентства.

Информация подтвердилась: прибыв на место происшествия, полицейские нашли расчленённый труп мужчины, упакованный в пять пакетов, добавил источник.

"Кохал задержана. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал он.

В квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка.

Энди Картрайт (Александр Юшко) – украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.

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