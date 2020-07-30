В Петербурге возбудили дело об убийстве после гибели украинского рэпера

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения расчлененного трупа украинского рэпера Энди Картрайта.

Как сообщила в четверг пресс-служба городского управления СКР, накануне вечером в квартире дома на Невском проспекте нашли фрагменты тела и конечностей неизвестного, "при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения".

Отмечается, что тело расчленила женщина 1984 года рождения. Правовая оценка ее действиям будет дана после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит обстоятельства и причины смерти мужчины.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу" об обнаружении расчленённого тела 30-летнего украинского рэпера Энди Картрайта. В полицию доставили его супругу Марину Кохал: по словам женщины, артист умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его скрыть, чтобы объявить без вести пропавшим. В полицию обратился знакомый супругов.

В квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка.

Энди Картрайт (Александр Юшко) – украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.