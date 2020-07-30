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Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.

Операторы начали повышать стоимость этих тарифов: средний показатель в стране вырос с конца 2019 года на 47%, до 887,5 рубля. В остальных тарифах средняя цена 1 Гб мобильного интернета за этот же период снизилась на 15,5%, с 37,3 до 31,5 рубля.

В рейтинге стран с наиболее дешевым мобильным интернетом Россия находится на шестом месте. В мире средняя цена за 1 Гб в рублевом эквиваленте выросла за семь месяцев, в среднем со 187 до 188,4 рубля. В Content Review считают, что это обусловлено в том числе наценкой за подключение в отдельных странах нового стандарта связи 5G. Безлимитный мобильный интернет в мире в июле стоил в среднем 3981 рубль, а в декабре — 3181 рубль.

Безлимитный интернет из разряда доступных услуг переводится в статус премиальной, следует из отчета Content Review. Руководитель агентства Сергей Половников объяснил это решение тем, что абоненты таких тарифов перегружают сети, и добавил, что именно поэтому в каждой пятой стране мира отказались от таких тарифов вовсе.

В России стоимость безлимитных тарифов долго была необоснованно низкой, теперь же операторы переходят на экономически обоснованные цены, переводя услугу в категорию премиальных, считает инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Дешевые безлимитные тарифы были оружием конкурентных войн российских операторов в 2018–2019 годах, но сейчас привлечение новых абонентов перестало быть первоочередной задачей, сказал газете управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев.

Безлимитные тарифы не должны быть единственным фактором выбора для потребителей, их стоимость должна быть экономически обоснованной, заявил представитель "Вымпелкома". В МТС считают, что безлимитные предложения становятся нишевым продуктом для тех, кто скачивает действительно большие объемы данных, тогда как большинству абонентов с запасом хватает пакетов мобильного интернета на наиболее популярных тарифах.

Вымпелком МТС коронавирус Content Review

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