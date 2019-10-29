"Ростелеком" почти в три раза снизил стоимость интернета на Чукотке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" объявило о снижении стоимости доступа в интернет для населения Чукотского автономного округа почти в три раза в рамках программы субсидирования.

В сообщении "Ростелекома" говорится, что оператор запустил новый субсидированный тарифный план для жителей Чукотки, который включает 5 Гб трафика в месяц. Тариф введен компанией в рамках стартовавшей в регионе программы по субсидированию стоимости доступа в интернет.

"Программа субсидирования интернета - очередной шаг на пути повышения доступности цифровых услуг в последнем регионе страны, где связь идет через спутники. "Ростелеком" заявил свое участие в ней, снизив на 65% стоимость интернета для физических лиц, - сказала директор Хабаровского филиала ПАО "Ростелеком" Елена Хитрова, слова которой приведены в сообщении.

Она добавила, что "действительно скоростной безлимитный интернет" появится на Чукотке после запуска подводной оптической линии связи до Анадыря, которую компания планирует построить в течение четырех лет в рамках национального проекта "Цифровая экономика РФ".

Субсидирование тарифов разработано правительством Чукотки совместно с Минкомсвязью России и предусматривает снижение стоимости интернета в регионе до уровня средней по Дальневосточному федеральному округу.

Субсидии операторам связи будут предоставляться из федерального и окружного бюджетов вплоть до ввода в эксплуатацию волоконно-оптической линии связи "Петропавловск-Камчатский - Анадырь".