Эквадорец осужден в Петербурге на 14 лет за контрабанду кокаина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Эквадора и Испании Монтойи Фернандо Альфонсо Санчеса, обвиняемого в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в четверг.

Иностранцу назначено наказание в виде 14 лет заключения в колонии строгого режима.

Оглашение приговора проходило с участием переводчика. Как отмечается, Санчес вину полностью признал.

Как установил суд, Санчес в октябре 2018 года вступил в ОПГ, созданную Кортесом Кинонес Франсиско Шавье по прозвищу "Педро" – участником южноамериканского международного наркокартеля с десятилетним стажем в сфере незаконного оборота кокаина. Санчес должен был поставлять наркотики из Эквадора в РФ, а затем продавать: гонорар за каждую партию назначили в 10 тыс. евро.

Согласно материалам дела, в случае успеха пробной контрабандной поставки ОПГ планировала привозить в Россию по 50 кг кокаина еженедельно. Покупателей искали во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Опробовать преступную схему должны были в Петербурге. В октябре 2018 года в Эквадоре на борт рефрижераторного судна Baltic Autumn, следовавшего в северную столицу, погрузили тайник с семью брикетами кокаина по 1 кг в каждом. Санчес, находясь в Испании, получил от Кортеса информацию о дате и месте прибытия судна, номер контейнера с тайником и 3 ноября прибыл в северную столицу, где его встретил участник ОПГ "Андрей" (не установлен следствием), который должен был помочь со сбытом наркотиков.

Сотрудники полиции и Балтийской таможни знали о планах сообщников. Один из оперативников обратился к наркоторговцам в качестве покупателя, согласившись приобрести поставку кокаина в полном объеме по цене $27 тыс. за кг. Эквадорец был задержан после получения оплаты товара в автомобиле. "Андрей" пока не найден.