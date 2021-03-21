Испания экстрадирует в Россию двух человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Власти Испании выдали РФ бывшего директора управления дорог из Чувашии, осужденного на родине за хищение более 106 млн рублей, а также эквадорца, обвиняемого в России в наркоторговле, сообщили в воскресенье в Генпрокуратуре РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова и гражданина Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье", - сказали в надзорном ведомстве.

Дело Гаврилова

Гаврилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также приговором суда города Чебоксары в 2015 году он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, отметили в Генпрокуратуре.

Согласно приговору суда, в мае 2012 года начальник ФКУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" Гаврилов содействовал хищению средств ОАО "Чувашавтодор" в размере 11 млн 500 тыс. руб., владельцем 100% акций которого является Чувашская Республика. Эти деньги он получил в качестве "отката" за фальсификацию аукциона на право заключения госконтракта.

С апреля по сентябрь 2013 года Гаврилов заключил госконтракты с рядом компаний на ремонт находящихся в ведении ФКУ Упрдор "Волга" автомобильных дорог на сумму 106 млн 664 тыс. руб. По данным следствия, в результате мошенничества бюджету РФ был причинен материальный ущерб на эту сумму.

Кроме того, уточнили в Генпрокуратуре, в настоящее время в суде находится еще одно уголовное дело по обвинению Гаврилова, где фигурирует сумма ущерба около 4 млн рублей.

В январе 2016 года по поручению Генпрокуратуры Гаврилов был объявлен в международный розыск. В мае 2019 года он был задержан в Испании, в связи с чем надзорное ведомство направило запрос о его выдаче.

В октябре 2020 года постановлением Совета Министров Испании принято решение о его экстрадиции в Россию.

Дело Шавье

Также зарубежные коллеги по запросу Генпрокуратуры РФ выдали для привлечения к уголовной ответственности гражданина Эквадора Шавье.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре-ноябре 2018 года гражданин Эквадора совместно с другими лицами на теплоходе Baltic Autumn, следовавшем из порта Гуаякиль Республики Эквадор в порт Санкт-Петербурга, переместили через таможенную границу 7 кг кокаина. Впоследствии наркотическое средство было сбыто на территории Петербурга.

После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2020 года эквадорец был задержан в Испании.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Гаврилов и Шавье будут доставлены в Москву.