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Мишустин поручил обеспечить платную трассу М-12 мобильной связью

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Строящаяся скоростная платная автотрасса М-12 от Москвы до Казани должна быть покрыта мобильной связью, следует из соответствующего поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как сообщает в пятницу сайт кабмина, поручение дано по итогам совещания в Елабуге о развитии автотранспортного коридора из Европы в Китай, куда входит М-12.

По поручению премьера, как сообщалось, конкурсные процедуры по определению подрядчиков на проектирование и строительство автомагистрали с заключением контракта "под ключ" должны быть завершены до 10 сентября. До ноября Минтранс, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обязаны разработать и утвердить документацию по планировке территории федеральной трассы. Кроме того, Росавтодору вместе с Росреестром поручено обеспечить оперативное резервирование земель для строительства М-12.

Как сообщалось, "Автодор" уже объявил конкурсы на строительство всех восьми этапов М-12, без обхода Балашихи и Ногинска. Совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным тендерам составляет 507,3 млрд рублей.

Ранее в июле председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что для легковой машины проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 1600 рублей из расчета 2,5 рубля за километр.

В создаваемый международный транспортный коридор "Европа - Западный Китай" входят несколько скоростных трасс, часть из которых уже действуют. В 2019 году был введен в эксплуатацию участок этого маршрута от Санкт-Петербурга до Москвы - скоростная автодорога "Нева" (М-11). Сейчас продолжается строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

М-12 Михаил Мишустин Москва Казань

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