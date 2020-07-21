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Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей
Архивное фото
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Для легковой машины проезд по строящейся платной трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 1600 рублей из расчета 2,5 рубля за километр, сообщил "России-1" председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Но, опять же, скидки: минус 20% - транспондер, проехал всю трассу и в дневное время - это будет чуть-чуть подешевле", - отметил он.

Он напомнил, что протяженность дороги составит 800 км.

В конце 2019 года он говорил, ссылаясь на расценки для М-11, что тариф для М-12 составит "2500 рублей максимум - для легкового автомобиля и 6000 рублей - для грузовика", если машина будет без транспондера. "С транспондером, понятно, будем рассматривать программу лояльности", - добавлял он.

"Автодор" первоначально планировал построить М-12 к 2027 году. Весной 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин, который теперь курирует строительство и с мая возглавляет наблюдательный совет "Автодора", заявил о планах по ускорить стройку и завершить ее к 2024 году.

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей. В проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в июле пообещал, что правительство направит на строительство дороги 150 млрд рублей из ФНБ. Он поручил провести конкурсные процедуры по отборы подрядчиков строительства М-12 до 10 сентября 2020 года и до ноября - согласовать планировку территорий под строительство. Минтрансу он поручил продумать продление этой дороги до Екатеринбурга к 2030 году, чтобы "замкнуть международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай", обеспечить по нему бесперебойный транзит".

Автодор Вячеслав Петрушенко Москва Казань Екатеринбург М-12

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