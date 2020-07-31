Больше трети россиян одобряют насилие "псевдополицейских" активистов в отношении нарушителей

Деятельность таких организаций считают вредной 35% опрошенных

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По мнению 38% российских пользователей интернета, вигиланты - активисты, берущие на себя функции по охране закона и порядка - имеют право применять к нарушителям силу, показал опрос, проведенный фондом "Общественный вердикт". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Опрос проводился четыре дня в интернете, в результате фонд получил 2 864 полностью заполненные анкеты, рассказала изданию автор исследования, руководитель исследовательских программ "Общественного вердикта" Асмик Новикова. По ее словам, "цифры соответствуют стандартной социологической выборке".

В фонде упрощенно определяют вигилантов как "псевдополицейских". К таким организациям относят, к примеру, движение "СтопХам", которое боролось с неправильно паркующимися водителями, и "Антидилер", которое собирает информацию о наркотрафике. По словам Новиковой, вигиланты, как правило, работают в каком-то одном сегменте, "пытаются пресечь либо неправильные парковки, либо распитие спиртного в общественных местах, либо наркоторговлю и так далее".

Исследование показало, что участники опроса не только одобряют попытки перехвата "полицейских" функций, но и иногда готовы мириться с сопутствующим насилием и "наказанием" за неподчинение. 38% опрошенных одобрили применение вигилантами силы, против этого высказались 47%. Более половины (56%) респондентов полагают, что одни граждане могут принуждать к порядку других, и только 34% указали, что право на это есть только у полиции и других госструктур.

Полезной деятельность вигилантов считают 16% респондентов, скорее полезной - 40%, скорее вредной - 25%, явно вредной - 10%.

Респондентам предлагали оценить ситуацию, когда водитель паркуется на тротуаре, а активисты делают ему замечание, снимают его на видео и клеят на лобовое стекло машины наклейку "Паркуюсь, где хочу". Действия вигилантов одобрили 52%, поддержали автовладельца - 39%. При указании, что наклейка "не сдирается", а водитель из-за нее "не может уехать", вигилантов одобряют уже 37%, а осуждают - 54%.

Новикова отметила, что вигиланты сами нередко способствуют эскалации конфликтов, а отнюдь не решению проблем. Несмотря на это, их деятельность большинство одобряет, что может свидетельствовать о "запросе общества на безопасность".

Исследование также показало, что 47% респондентов недовольны работой полиции. На "отлично" ее оценили 1% опрошенных, на "хорошо" - 7%, на "троечку" - 32%.

Лидер созданного в 2010 году движения "СтопХам" Дмитрий Чугунов заявил "Коммерсанту", что именно благодаря деятельности его движения "в Москве решена проблема парковок": "Наша деятельность вызывала антагонизм и у граждан, и у полиции, но после того, как на нас обратили внимание власти Москвы, ввели систему платных парковок и создали понятную благоприятную среду парковочных зон. Это повлияло на создание пешеходного туризма и появление велодорожек. Мы однозначно помогли".

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин отметил, что "помощь населения" может быть полезной для полицейских. "Около четырех лет назад в Москве был некий "Бэтмен", который находил наркоторговцев, вламывался к ним, приковывал наручниками к батарее и заставлял звонить в полицию и сознаваться. Два наиболее резонансных случая имели место в Южном округе Москвы. Также известна жительница, которая регулярно звонила в Бутырский отдел полиции и сообщала о незаконной торговле продуктами на площади. Прикрывали эту торговлю полицейские, но результата они добились именно благодаря этой женщине", - рассказал он.