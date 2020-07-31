В Думе назвали условие для начала официальных поставок оружия в Донбасс

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Если в США примут предложенный закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине, это может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять - ДНР и ЛНР, - сказал он. - В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально".

Депутат объяснил, что если одной из сторон конфликта третья страна будет поставлять летальное оружие, России ничего не останется, кроме как защитить людей со второй стороны "может быть не войсками, а хотя бы поставками оружия".

"И закрыть эту тему - не стесняться поставлять оружие ДНР и ЛНР", - предложил Калашников.

30 июля стало известно, что сенаторы от обеих основных партий США подготовили законопроект о ежегодном выделении Украине в качестве военной помощи $300 млн, включая поставки летальных вооружений.