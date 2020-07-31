Новые десантные корабли вооружат ударными вертолетами Ка-52К "Катран"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Вертолеты России" готовятся возобновить испытания палубных Ка-52К "Катран" для недавно заложенных в Крыму универсальных десантных кораблей (УДК), сообщил "Интерфаксу" гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Вы же видели, что верховный главнокомандующий принимал участие в закладке вертолетоносцев. Мы же все испытания Ка-52К, их сухопутную часть, завершили. Осталось заняться вопросами привязки к тому или иному носителю", - заявил Богинский.

Как сообщал "Интерфакс", 20 июля на заводе "Залив" в Крыму при участии президента РФ Владимира Путина были заложены первые два корабля проекта 23900, разработанные в качестве альтернативы французским вертолетоносцам "Мистраль". Эти корабли предназначены для приема, перевозки и высадки морского десанта с привлечением десантных катеров и вертолетов.

"У нас с министерством обороны гармонизированы подходы. (...) Сейчас корабли заложены, мы находимся в диалоге по порядку продолжения дальнейшей работы", - сказал Богинский.

Он также сообщил, что российские военные проявляют интерес к покупке крупной партии ударно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН для сил специальных операций.

В ноябре 2019 года глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков заявил в интервью "Интерфаксу", что, несмотря на отсутствие носителей, работы по корабельному вертолету Ка-52К будут продолжены, их поставка предусмотрена действующей госпрограммой вооружений (ГПВ) до 2027 года.

Ранее Богинский сообщал, что для завершения испытаний палубного "Катрана" нужен новый контракт с Минобороны. "У нас сегодня контракта на эту работу нет. Мы ожидаем, что будут заказаны новые работы по "оморячиванию" Ка-52",- сказал он.

Боевые вертолеты Ка-52К "Катран" предназначены для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Также сообщалось о продолжающихся переговорах с Египтом по заключению контракта на поставку Ка-52К для оснащения вертолетоносцев "Мистраль". Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Каиру вертолетов "Катран".