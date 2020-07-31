Затонувший броневик выдернули со дна Керченского пролива

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бронеавтомобиль, который затонул неделю назад при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, поднят со дна. Об этом сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" пресс-секретарь организаторов - межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" - Андрей Коннов.

"Поднять удалось, но не вытащить на берег. Такая технология, что к нему привязан специальный парашют, которым автомобиль выдернули со дна, но он находится под водой", - сказал он.

По словам Коннова, сейчас решается вопрос о транспортировке автомобиля на берег.

Как сообщалось, один из трех бронеавтомобилей затонул в пяти километрах от берега при форсировании 25 июля Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Причиной происшествия организаторы назвали выход на отрезок с перепадами глубины и сильный боковой ветер. Экипаж БРДМ-2 не пострадал - всех эвакуировали на катер МЧС.

Машина находилась на глубине около 8 метров. Площадь поисков составляла километр на километр, автомобиль нашли накануне.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант", в ходе которой бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив, проводится с 2017 года.

Керченско-Эльтигенская десантная операция – одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны - продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове.