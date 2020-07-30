В Керченском проливе нашли затонувшую бронемашину

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бронеавтомобиль, который затонул в субботу при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, найден. Об этом сообщил в четверг агентству "Интерфакс" пресс-секретарь организаторов - межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" - Андрей Коннов.

"Автомобиль найден сегодня в квадрате километр на километр, который мы изначально предполагали. Завтра утром начнется операция по его поднятию", - сказал он.

По словам Коннова, поднять машину будет несложно, куда "интереснее" вопрос транспортировки к берегу. Сколько на это понадобится времени, неизвестно.

Как сообщалось, один из трех бронеавтомобилей затонул в пяти километрах от берега при форсировании 25 июля Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Причиной происшествия организаторы назвали выход на отрезок с перепадами глубины и сильный боковой ветер. Экипаж БРДМ-2 не пострадал – всех эвакуировали на катер МЧС.

Машина находится на глубине около 8 метров. Площадь поисков составляла километр на километр: она определена по "электронным точкам", поставленным во время происшествия несколькими участниками акции.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант", в ходе которой бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив, проводится с 2017 года.

Керченско-Эльтигенская десантная операция – одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны, она продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове.