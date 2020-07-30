Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:28Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 029 155+337 628

В Керченском проливе нашли затонувшую бронемашину

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бронеавтомобиль, который затонул в субботу при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, найден. Об этом сообщил в четверг агентству "Интерфакс" пресс-секретарь организаторов - межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" - Андрей Коннов.

"Автомобиль найден сегодня в квадрате километр на километр, который мы изначально предполагали. Завтра утром начнется операция по его поднятию", - сказал он.

По словам Коннова, поднять машину будет несложно, куда "интереснее" вопрос транспортировки к берегу. Сколько на это понадобится времени, неизвестно.

Как сообщалось, один из трех бронеавтомобилей затонул в пяти километрах от берега при форсировании 25 июля Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Причиной происшествия организаторы назвали выход на отрезок с перепадами глубины и сильный боковой ветер. Экипаж БРДМ-2 не пострадал – всех эвакуировали на катер МЧС.

Машина находится на глубине около 8 метров. Площадь поисков составляла километр на километр: она определена по "электронным точкам", поставленным во время происшествия несколькими участниками акции.

Акция "Дорога мужества. Керченский десант", в ходе которой бронемашины преодолевают 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом через Керченский пролив, проводится с 2017 года.

Керченско-Эльтигенская десантная операция – одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны, она продолжалась 40 суток: с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Итогом стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

Крым

Новости по теме

Новости

Российский истребитель перехватил самолеты США над Черным морем

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ в Минске заявил, что задержанные россияне хотели вылететь в Стамбул

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Посол РФ в Минске назвал задержанных в Белоруссии сотрудниками ЧОП

Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Памфилова заявила об отсутствии данных об иностранцах в Госдуме седьмого созыва

Троценко приостановил покупку угольного проекта "Аллтека" в Арктике

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков

Задержанным под Минском россиянам вменили подготовку беспорядков
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин не будет звонить Лукашенко в связи с задержанием россиян

Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде

Роспотребнадзор назвал срок жизни коронавируса в воде
Дело журналиста Ивана Сафронова

Первый тест Сафронова на COVID-19 дал отрицательный результат

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 5 509 новых случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');