В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым расторгнут в пятницу, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

"Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья", - сказано в сообщении, размещенном на сайте ЦПК.

В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" - 31 человек, из них 23 действующих космонавта и восемь кандидатов в космонавты-испытатели.

Тихонов вместе с космонавтом Андреем Бабкиным должен был в апреле отправиться на МКС, однако в феврале экипаж был снят с подготовки и заменен на Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые работают на МКС в настоящее время. Как пояснил 19 февраля журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, причиной замены стали медицинские проблемы одного из членов экипажа. Позднее стало известно, что проблемы возникли у Тихонова.

В июне 2009 года, после прохождения курса общекосмической подготовки, на заседании Межведомственной квалификационной комиссии Тихонову была присвоена квалификация "космонавт-испытатель". В дальнейшем он проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе Международной космической станции (МКС).

С июня 2015 года по октябрь 2016 года готовился в составе дублирующего экипажа МКС-49/50 в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-02" и бортинженера МКС-49/50.

С декабря 2017 года по апрель 2018 года Тихонов проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-57/58 в качестве бортинженера ТПК "Союз МС-10". Состав экипажа был изменен в связи с пересмотром программы полета МКС.

С июня 2018 года по февраль 2020 года космонавт проходил подготовку в составе экипажа МКС-63 в качестве командира ТПК "Союз МС-16" и бортинженера МКС-63. С февраля по июль 2020 года проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе МКС, сказано в сообщении.