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Гибель семьи с детьми на алтайской турбазе расследуют как убийство

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На одной из туристических баз в Алтайском райне в помещении нашли тела четырех человек - семьи с двумя детьми из Барнаула. По факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в СКР.

Пока установлено, что семья приехала на эту базу 26 июля. Причина смерти родственников еще не установлена. На месте работают следователи-криминалисты регионального СК, полицейские и прокурор Алтайского района.

Алтайский край СКР Барнаул

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