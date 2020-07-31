Гибель семьи с детьми на алтайской турбазе расследуют как убийство

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На одной из туристических баз в Алтайском райне в помещении нашли тела четырех человек - семьи с двумя детьми из Барнаула. По факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщили в СКР.

Пока установлено, что семья приехала на эту базу 26 июля. Причина смерти родственников еще не установлена. На месте работают следователи-криминалисты регионального СК, полицейские и прокурор Алтайского района.