На алтайской турбазе погибли региональный чиновник и его семья

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Начальник по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края погиб вместе с семьей на одной из туристических баз региона, сообщили агентству "Интерфакс-" в пятницу в пресс-центре ведомства.

"Никаких подробностей нет", - добавил собеседник агентства.

В пресс-центре правительства Алтайского края сообщили, что губернатор Виктор Томенко проинформирован об обнаружении тел четырех погибших на турбазе близ озера Ая.

Ранее СКР возбудил уголовное дело об убийстве по факту обнаружения мертвой семьи из четырех человек на турбазе в Алтайском крае. По предварительным данным, погибшие, в том числе несовершеннолетний ребенок, прибыли на туристическую базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти.