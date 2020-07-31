"Роснефть" поддержала проект "IT-стойбище" в ХМАО

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" поддерживает проект "IT-стойбище" по обеспечению доступа к интернету представителям коренных малочисленных народов Севера, которые живут в труднодоступных местах. Проект запустило правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Цель проекта - обеспечить этих людей доступом к государственным услугам и дистанционному обучению.

В 2019 году при содействии "Роснефти" и других компаний интернет провели на девять стойбищ. Пользоваться им смогли 1450 человек из 62 территорий традиционного природопользования, расположенных в пяти муниципальных районах, говорится в отчете "Роснефти" об устойчивом развитии.