Введен порядок для добывающих компаний по выплате ущерба коренным народам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением ввело единый порядок по оформлению соглашений, по которым ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причиненные коренным малочисленным народам России.

Теперь такое соглашение будут заключать компания и региональный совет представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. По согласованию сторон в текст можно включать положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды. В процессе подготовке документа стороны могут привлекать экспертов для исследовательских работ.

Проект соглашения должен быть вынесен на общественное обсуждение. Свод замечаний и предложений, поступивших в процессе обсуждения, должен быть направлен сторонам.

В течение пяти дней после заключения соглашения совет представителей малочисленных народов должен сообщить об этом администрации региона, и та опубликует документ.

Большинство коренных малочисленных народов России проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где идет активная добыча природных ресурсов - углеводородов, золота, серебра, алмазов, платины, черных и цветных металлов. Эта деятельность сопровождается отчуждением территорий, что негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения, напомнили в правительстве. Принятое постановление позволит коренным народам получать компенсацию причиненных убытков, считают чиновники.

До сих пор такие убытки возмещались в индивидуальном порядке.