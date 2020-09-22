Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
на 22.09В России 1 115 810+6 215В мире 31 245 797+310 786

Введен порядок для добывающих компаний по выплате ущерба коренным народам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением ввело единый порядок по оформлению соглашений, по которым ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причиненные коренным малочисленным народам России.

Теперь такое соглашение будут заключать компания и региональный совет представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон. По согласованию сторон в текст можно включать положения о возмещении вреда, причиненного имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды. В процессе подготовке документа стороны могут привлекать экспертов для исследовательских работ.

Проект соглашения должен быть вынесен на общественное обсуждение. Свод замечаний и предложений, поступивших в процессе обсуждения, должен быть направлен сторонам.

В течение пяти дней после заключения соглашения совет представителей малочисленных народов должен сообщить об этом администрации региона, и та опубликует документ.

Большинство коренных малочисленных народов России проживают на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где идет активная добыча природных ресурсов - углеводородов, золота, серебра, алмазов, платины, черных и цветных металлов. Эта деятельность сопровождается отчуждением территорий, что негативно сказывается на привычном укладе жизни местного населения, напомнили в правительстве. Принятое постановление позволит коренным народам получать компенсацию причиненных убытков, считают чиновники.

До сих пор такие убытки возмещались в индивидуальном порядке.

правительство Сибирь Дальний Восток Арктика

Новости по теме

Новости

Бывший белгородский губернатор перейдет в Совет Федерации

Суд смягчил приговор фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову

Руководителей "Общины Виссариона" заподозрили в насилии над адептами

Глава Тувы предложил снять с него полномочия председателя правительства региона

В Москве за сутки коронавирус выявили у 980 человек

В Москве за сутки коронавирус выявили у 980 человек
Пандемия коронавируса

Глава Адыгеи заразился коронавирусом

В Иркутской области из-за землетрясения введена повышенная готовность

В Иркутской области из-за землетрясения введена повышенная готовность

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом

Что случилось этой ночью: вторник, 22 сентября

Руководителей религиозной общины Виссариона задержали под Красноярском

Руководителей религиозной общины Виссариона задержали под Красноярском
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');