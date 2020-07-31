Уроженец Дагестана осужден за нападение на двоих глухонемых украинцев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Петербурга огласил обвинительный приговор в отношении Фетулаха Гамдулаева, который в прошлом году с ножом напал на двоих глухонемых граждан Украины. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу двоих потерпевших по 60 тыс. рублей.

Гамдулаеву инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК РФ) и хулиганство (пункт "а", "в" части 1 статьи 213 УК РФ).

Фигурант, находясь в вагоне метро на станции "Пушкинская", 19 июля 2019 года ранил ножом двоих пассажиров. Как установил суд, это произошло "на почве внезапно возникшего конфликта" и желания "противопоставить себя обществу". Пострадавшие мужчины были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже выяснилось, что раненые являются глухонемыми, оба граждане Украины.

По данным пресс-службы, Гамдулаев на финальной стадии судебного следствия свою вину признал и заявил, что раскаивается в содеянном, однако в суде частично отказался от признательных показаний.