Су-27 снова перехватил самолет разведки США над Черным морем

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-27 на "перехват" самолета-разведчика США над Черным морем, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е ВМС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили российские военные.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом-разведчиком не допущено", - говорится в сообщении.

Самолёт-разведчик, который приближался к российской границе, был обнаружен в пятницу российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. Для "перехвата" цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа.

Накануне Национальный центр управления обороной РФ также сообщал о "перехвате" российским Су-27 двух самолетов-разведчиков США над Черным морем. По данным военных, это были стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Ранее российские военные сообщали о "перехвате" самолетов-разведчиков США над Черным морем 23, 24 и 27 июля. Каждый раз в воздух поднимались российские Су-27 (истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого).

Военные самолеты США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил 27 июля "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты", - сказал Красов.

"Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?" - сказал Красов.

"У нас развивается инфраструктура не только Военно-морского флота, но и вся инфраструктура войск, расположенных в Крыму. Наверное, нашим американским коллегам очень интересно узнать, как идет развитие Вооруженных сил России в регионе Черного моря. Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции", - заявил замглавы комитета Госдумы по обороне.