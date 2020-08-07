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Российский истребитель перехватил два самолета США над Черным морем

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные поднимали в воздух истребитель Су-27 на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем, сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ.

"7 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели", - сообщили в центре.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - добавили в центре.

"Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в центре, после разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено", - добавили в центре.

Полеты американских самолетов-разведчиков над Черным морем

Ранее российские военные сообщали о перехвате самолетов-разведчиков США над Черным морем 23, 24, 27, 31 июля и 5 августа. Каждый раз в воздух поднимались российские Су-27.

Военные самолеты США усилили разведывательную деятельность над Черным морем у российских границ, это не останется без реакции, заявил 27 июля "Интерфаксу" первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Мы констатируем, что полеты разведывательной авиации США над Черным морем участились. Часто это разведывательные, часто это провокационные полеты", - сказал Красов.

"Хотелось бы отметить, что США находятся очень далеко от акватории Черного моря. И возникает вопрос: что делает американский самолет-разведчик в такой дали от своих границ?" - сказал Красов.

"У нас развивается инфраструктура не только Военно-морского флота, но и вся инфраструктура войск, расположенных в Крыму. Наверное, нашим американским коллегам очень интересно узнать, как идет развитие Вооруженных сил России в регионе Черного моря. Действия американских самолетов-разведчиков не останутся без реакции", - заявил замглавы комитета Госдумы по обороне.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны.

Су-27 Черное море США RC-135 Р-8А Посейдон

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