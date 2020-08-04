Уголовное дело возбудили против бывшего главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Против бывшего гендиректора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, возглавлявшего корпорацию более 10 лет, возбуждено уголовное дело, сообщил источник, близкий к ПАО.

"Интерфаксу" подтвердили это в "Ростехе", владеющем 25% акций корпорации.

"Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем – это прерогатива следственных органов", - отметил представитель "Ростеха".

В правоохранительных органах возбуждение уголовного дела против экс-руководителя "ВСМПО-Ависмы" комментировать не стали.

"В интересах следствия комментарии по данной теме пока преждевременны", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая. До этого, в середине апреля, корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого – с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. Компания ввела в состав руководства новых топ-менеджеров и специалистов по антикризисному управлению.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.