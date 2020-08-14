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Возбуждено дело об особо крупном хищении активов "ВСМПО-Ависмы"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Полиция 31 июля возбудила уголовное дело по фактам хищения активов ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере, сообщил "Интерфаксу" замначальника ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин.

"В производстве следственной части ГСУ находится уголовное дело, возбужденное... по фактам хищения активов публичного акционерного общества "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере", - сказал он.

По его данным, дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кто именно является фигурантом дела, в полиции не уточнили.

3 августа источник, близкий к ПАО, сообщил "Интерфаксу", что против экс-гендиректора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, возглавлявшего корпорацию более 10 лет и покинувшего ее в начале мая, возбуждено уголовное дело.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

ВСМПО-Ависма

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