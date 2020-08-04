В Москве назвали "пустышкой" выставленную на продажу базу данных избирателей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы отрицают подлинность базы паспортных данных, которые продают в даркнете под видом данных участников электронного голосования по поправкам в Конституцию. Это "пустышка", созданная мошенниками, заявил начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Коммерсантъ" обнаружил объявления о продаже 1,2 млн строк таких данных по $1,5 за каждую. Продавец заявил изданию, что база ценна своей актуальностью и возможностью совместить ее с другими данными. Корреспондент газеты получил от продавца пример скриншота такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям гражданина.

"Мы сравнили представленные ("Коммерсанту" продавцом базы для проверки - ИФ) данные по этому гражданину", - написал Костырко в блоге для сайта "Эха Москвы".

"Мы увидели, что он не электронный избиратель. Как так? Очень просто – данных этого гражданина в реестре заявлений на электронное голосование, и, тем более, в самом реестре электронных избирателей нет. По открытым источникам (ФИО гражданина значится в реестре индивидуальных предпринимателей) оказалось, что он не имеет московской регистрации, он житель микрорайона Востряково, города Домодедово, Московской области. Его вообще не могло быть в реестре электронных избирателей, потому что ДЭГ принимали участие только жители Москвы и Нижегородской области", - заключил чиновник.

Костырко подчеркнул, что происхождение базы неясно, откуда в ней данные, помимо паспортных - тоже неизвестно, и почему там люди с подмосковной пропиской. По его словам, это "точно никакая не база электронных избирателей". Он предположил, что мошенники выдают "пустышку" за личные данные пользователей, полученных в государственном ведомстве.

9 июля, после завершения голосования по поправкам, стало известно, что в сеть утекла база заакодированных паспортных данных участников голосования. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты сказали, что на продажу выставили именно эту базу с предложением дополнять ее другими данными. Они также назвали опасным мнение чиновников, что в таком виде утекшие данные не представляют интерес для мошенников.

"Давайте вспомним, что попало в сеть после голосования по поправкам в конституцию. Это был список обезличенных номеров паспортов – набор цифр, без каких бы то ни было других данных. Продавец базы из даркнета самостоятельно ее дополнил другими данными и выдал на продажу что-то, но это точно никакая не база электронных избирателей", - написал Костырко.