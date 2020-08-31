Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 30.08В России 990 326+4 980В мире 24 996 456+262 008

ЦИК РФ 31 августа протестирует систему электронного голосования

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме РФ 31 августа состоится общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из анонса, опубликованного ЦИК.

Отмечается, что в тестировании примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 (Курская область) и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 (Ярославская область). В этих округах пройдут довыборы депутатов Госдумы. Также на тестирование пригласят представителей экспертного сообщества.

В рамках общественного тестирования будет проводиться презентация организационно-технических аспектов дистанционного электронного голосования. В презентации примут участие представители ЦИК России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ПАО "Ростелеком", представители политических партий.

Эксперимент по ДЭГ пройдёт, помимо этих двух округов, в Москве на муниципальных довыборах.

ЦИК

Новости

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Кадыров призвал белорусский народ поддержать Лукашенко

Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Краснодарские власти предложили закрыть доступ к заповеднику "Утриш"

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

Что произошло за день: суббота, 29 августа

СКР проверит отчуждение госакций "Башкирской содовой компании"

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');