Строительство метро в Петербурге приостановлено из-за опасных нарушений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге строительство Красносельско-Калининской линии приостановлено на 90 суток из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности, создавших угрозу жизни и здоровью людей, сообщило Северо-Западное управление Ростехнадзора.

Проверка, в частности, выявила нарушения в части организации вентиляции шахты, оборудования водоотлива, требований к откаточным путям, уточнили в ведомстве.

На генподрядчика строительства - ОАО "Метрострой" - заведено дело об административном правонарушении и составлен протокол о временном запрете деятельности.

"Путиловскую и "Юго-Западную" станции Красносельско-Калининской линии планировали достроить до 30 июня 2022 года, запустить - до конца того же года. Затем сроки перенесли на 2023 год. Стоимость работ по сооружению участка линии и двух станций составляет 37,72 млрд рублей, строительная длина участка - 5,15 км. Одна из станций - "Путиловская", - является пересадочной на Кировско-Выборгскую линию. Предполагается, что платформы станций будут оборудованы раздвижными стеклянными перегородками.