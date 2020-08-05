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Жилье судьям Верховного суда начнут строить позднее, чем судебный комплекс

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга решили начать строить жилье для судей Верховного суда уже после того, как будет начато строительство судебного комплекса на Смольной набережной. Об этом объявил глава городского комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев.

Пока для этого жилья не выбрано место.

"Мы рассматриваем возможность строительства комплекса жилых зданий на Охте, но мы пришли к выводу, что вопрос размещения служебного жилья может быть решен уже в процессе строительства комплекса Верховного суда, так как этот процесс займет больше времени", - сказал Григорьев.

4 августа депутат петербургского ЗакСобрания Надежда Тихонова опубликовала ответ КГА, из которого следует, что участки для жилья судей и общежития квартирного типа выделены на Свердловской набережной.

В мае министр финансов Антон Силуанов сообщил, что строительство здания Верховного суда в Петербурге откладывается.

Комплекс зданий для ВС изначально планировали строить на Петроградской стороне, на Ватном острове. Однако весной 2019 года врио губернатора Александр Беглов неожиданно заявил, что согласовано предложение разбить на этом месте парк, а судебный квартал решили перенести на Смольную набережную, где раньше хотели возвести новое здание Музея блокады Ленинграда.

Верховный суд КГА Петербург Охта Надежд Тихонова Александр Беглов Владимир Григорьев

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