Строительство здания Верховного суда в Петербурге отложат

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство перенесет на более поздние сроки несколько строек, в том числе строительство здания Верховного суда в Петербурге, в рамках изменения приоритетов в расходах бюджета из-за коронавируса. Об этом "Ведомостям" сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Также, по его словам, будет перенесена реформа госслужбы и программа стимулирования госслужащих.

Комплекс зданий для Верховного суда сначала хотели построить на Петроградской стороне, на Ватном острове. Однако весной 2019 года врио губернатора Александр Беглов заявил, что согласовано предложение разбить на этом месте парк, а судебный квартал было предложено строить на другой набережной Невы (Смольной набережной), где до этого предлагалось построить новое здание Музея блокады Ленинграда.