Допэмиссия "Аэрофлота" может составить до 60% увеличенного уставного капитала

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию до 1,7 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, сообщила авиакомпания после заседания совета 5 августа.

Акции будут размещаться по открытой подписке, цена размещения будет определена позднее. Если бы "Аэрофлот" разместил максимальное количество новых акций по текущей рыночной цене, компания получила бы около 139 млрд рублей (порядка $1,9 млрд по текущему курсу).

Сейчас уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 1 110 616 299 обыкновенных акций номинальной стоимостью рубль каждая. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 2,5 раза, при этом новые акции могут составить до 60% от увеличенного капитала.

Также совет "Аэрофлота" одобрил внесение в устав пункта об объявленных акциях в количестве 1,95 млрд штук, которые компания будет иметь право разместить дополнительно к размещенным акциям.

Объявленную допэмиссию и изменение устава должны будут утвердить акционеры авиакомпании на внеочередном собрании, которое пройдет в заочной форме. Бюллетени принимаются до 11 сентября. Реестр для участия в собрании закрывается 17 августа.

Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота" 28 июля. В распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что допэмиссия пройдет по открытой подписке, при этом по итогам размещения бумаг доля государства в компании должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество).

Помимо государства в допэмиссии могут поучаствовать ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).