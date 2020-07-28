Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота"

Ее проведут по открытой подписке, доля государства в авиакомпании не должна сократиться ниже 51,17%

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило допэмиссию акций "Аэрофлота" с условием сохранения контроля в компании у государства. Такое распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 июля, сообщили в пресс-службе кабмина.

На этой новости акции перевозчика подешевели на "Московской бирже" на 4,5%, до 83,46 рубля за штуку.

В распоряжении говорится, что допэмиссию проведут по открытой подписке, при этом по ее итогам доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество).

О том, что правительство обсуждает докапитализацию "Аэрофлота" через допэмиссию акций, ранее сообщали источники Reuters. По их данным, помимо государства, в ней могут поучаствовать ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Аэрофлот" может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей, государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и РФПИ в равных пропорциях, утверждали собеседники агентства.

Позднее обсуждение допэмиссии "Аэрофлота" подтвердил министр транспорта Евгений Дитрих. Группа уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий в 7,9 млрд рублей, "тем не менее, проблемы остаются, есть необходимость оплаты труда персоналу в условиях, когда авиаперевозки не восстановились", пояснял министр. Источники допэмиссии рассматриваются, "вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство", говорил Дитрих.

Помимо пакета Росимущества, 3,5% в "Аэрофлоте" у госкорпорации "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% - казначейский пакет, 35,7% - у институциональных инвесторов.