Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия за пять лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.

В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства.

Россельхознадзор также сообщил, что за семь месяцев этого года уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. тонн - растительной. Продукция растениеводства чаще всего поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Для усиления контроля за ввозом продукции животноводства были открыты временные контрольные ветеринарные пункты. "Это позволило Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении Россельхознадзора.