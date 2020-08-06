Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия за пять лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.
В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства.
Россельхознадзор также сообщил, что за семь месяцев этого года уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. тонн - растительной. Продукция растениеводства чаще всего поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).
Для усиления контроля за ввозом продукции животноводства были открыты временные контрольные ветеринарные пункты. "Это позволило Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, проводится с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).
Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, а с 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.
Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года и затем продление стало ежегодным.
Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.