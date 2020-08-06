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Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия за пять лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.

В частности, в утиль было отправлено 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн - животноводства.

Россельхознадзор также сообщил, что за семь месяцев этого года уничтожено 1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции, из нее 1,87 тыс. тонн - растительной. Продукция растениеводства чаще всего поступала под видом "товаров прикрытия" (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).

Для усиления контроля за ввозом продукции животноводства были открыты временные контрольные ветеринарные пункты. "Это позволило Россельхознадзору выявить следующие незаконные схемы поставок: ложный транзит, ввоз продукции под видом "товаров прикрытия", реэкспорт мяса и сыра неизвестного происхождения, поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Уничтожение контрабандной продукции, поступившей из "санкционных" стран, проводится с 6 августа 2015 года в соответствии с указом президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года).

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, а с 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года и затем продление стало ежегодным.

Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

Магазины после новостей об эмбарго на импорт некоторых продуктов

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Сотрудник магазина выкладывает на полки продукцию компании Valio.Колбасный ряд.Полки с мясом из Франции.Упаковки с мясом из Франции в магазине Metro Cash & Carry.Мясной отдел.Моцарелле в магазине Metro Cash & Carry выделили особое место.Запрет на импорт больнее всего ударит по премиальным сетям и зарубежным ритейлерам, работающим на российском рынке, - Metro Cash & Carry и Auchan, считают аналитики.Ящики с персиками в одном из московских магазинов.Рыба из Норвегии в одном из магазинов Санкт-Петербурга.Мясной прилавок в Санкт-Петербурге.
Сотрудник магазина выкладывает на полки продукцию компании Valio.
Россельхознадзор

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