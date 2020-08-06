РФ за последние 6 лет снизила импорт продовольствия на треть

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия за последние шесть лет снизила импорт продовольствия на треть, сообщает Минсельхоз в пресс-релизе, приуроченном к очередной годовщине введения продовольственного эмбарго (август 2014 года).

Так, поставки сократились с $43,3 млрд в 2013 году до $30 млрд в 2019 году. В частности, импорт свинины упал почти в десять раз - с $2,6 млрд в 2013 году до $270 млн в 2019 году. Поставки говядины снизились в 2,5 раза, с $3,2 млрд до $1,3 млрд, птицы - практически в два раза (с $911 млн до $410 млн), овощей и молочной продукции - на треть. Ввоз томатов сократился на 42,1% - с $1,1 млрд до $639 млн, яблок и груш - на 50,8% (с $1,2 млрд до $586 млн).

"Уверенное развитие АПК и самообеспеченность по многим показателям позволили сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на экспортно ориентированную", - подчеркивает ведомство. Российский аграрный экспорт увеличился в полтора раза и составил $25,6 млрд по итогам 2019 года против $16,8 млрд в 2013 году. В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий.

Минсельхоз также сообщает, что за прошедшие шесть лет значительно увеличились объемы государственной поддержки АПК. В 2013 году на мероприятия госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 197,9 млрд рублей, в 2019 году объем финансирования составил 311,5 млрд рублей.

Это во многом обеспечило существенный рост производства основных видов продукции растениеводства - зерновых (с 92,4 млн тонн в 2013 году до 121,2 млн тонн в 2019 году), сахарной свеклы (с 39,3 млн тонн до 54,4 млн тонн), сои (с 1,5 млн тонн до 4,4 млн тонн), овощей в зимних теплицах (с 538 тыс. тонн до 1,14 млн тонн), плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (с 678 тыс. тонн до 1,18 млн тонн) и других культур.

В животноводстве производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий выросло с 3,6 млн тонн в 2013 году до 5,03 млн тонн в 2019 году, птицы - с 5,2 млн тонн до 6,7 млн тонн соответственно.

Нам удалось изменить восприятие сельского хозяйства как рискованной отрасли - Патрушев

"Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства агропромышленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль в целом стала одним из драйверов российской экономики. Нам всем вместе удалось во многом изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной отрасли, сформировать в деловой среде понимание, что это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, процитированный в пресс-релизе.

"По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы отмечаем стабильный приток российского и иностранного капитала даже со стороны инвесторов, которые раньше не имели никакого отношения к АПК. Отрасль стала одним из крупнейших потребителей новых технологий и передовых научных разработок", - подчеркнул Патрушев.

Согласно пресс-релизу, за 2014-2019 годы производство сельхозпродукции в РФ выросло на 19%, пищевых продуктов - на 31%, напитков - на 5%.

Продовольственное эмбарго

Продовольственное эмбарго было введено указом президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года и затем продление стало ежегодным.

Первоначально под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.