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Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму

Рекордный суточный прирост новых случаев COVID зафиксирован в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом впервые достигло в Крыму 39, это рекордный показатель с начала года.

"За 5 августа на территории республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здоровых лиц", - сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов во "ВКонтакте".

Ранее максимальный для региона показатель был зарегистрирован 4 июля - тогда врачи выявили 38 инфицированных за сутки.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1386 COVID-положительных. 16 пациентов умерли, 986 выписаны после выздоровления.

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