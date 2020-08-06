В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 267 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Нарастающим итогом в России зарегистрированы 871 894 случая коронавирусной инфекции, 14 606 летальных исходов (за сутки - 116) и 676 357 случаев выздоровления (7 331 пациент выписан за последние сутки).

Ситуация в регионах

В Москве зафиксировано 684 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 13 человек, выписались по выздоровлению еще 1 254 человека.

Еще 183 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Свердловской области, 160 - в Ханты-Мансийском АО, по 159 новых диагнозов в Московской области, Санкт-Петербурге, 130 - в Ростовской области, 129 - в Красноярском крае, 128 - в Иркутской области.

Также 125 новых случаев в Краснодарском крае, 122 - в Мурманской области, 120 - в Хабаровском крае, 116 - в Ставропольском крае, 109 - в Ульяновской области, 106 - в Омской области, 105 - в Нижегородской области, 103 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.