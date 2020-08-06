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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:05Заразились
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В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек

В России коронавирусом заразились еще 5 267 человек
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 267 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

Нарастающим итогом в России зарегистрированы 871 894 случая коронавирусной инфекции, 14 606 летальных исходов (за сутки - 116) и 676 357 случаев выздоровления (7 331 пациент выписан за последние сутки).

Ситуация в регионах

В Москве зафиксировано 684 новых случая COVID-19 за сутки. Умерли 13 человек, выписались по выздоровлению еще 1 254 человека.

Еще 183 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Свердловской области, 160 - в Ханты-Мансийском АО, по 159 новых диагнозов в Московской области, Санкт-Петербурге, 130 - в Ростовской области, 129 - в Красноярском крае, 128 - в Иркутской области.

Также 125 новых случаев в Краснодарском крае, 122 - в Мурманской области, 120 - в Хабаровском крае, 116 - в Ставропольском крае, 109 - в Ульяновской области, 106 - в Омской области, 105 - в Нижегородской области, 103 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Хроника коронавируса. Август.

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Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.4 августа. Музей Виктории и Альберта в Лондоне готовится к открытию после перерыва из-за пандемии коронавируса.3 августа. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах любителям спидвея пришлось арендовать подъемные краны, чтобы наблюдать за соревнованиями в польском Люблине.3 августа. В Берлине прошла акция против COVID-ограничений.2 августа. Театр "Амазонас" в бразильском Манаусе открывается после нескольких месяцев карантина.2 августа. В Мексике на территории автокинотеатра прошла Воскресная месса.1 августа. В некоторых жилых домах Мумбаи внутри лифтов установили губки с зубочистками, чтобы люди могли не прикасаться к кнопкам голыми руками.1 августа. Куба является одной из немногих латиноамериканских стран, которым удалось сдержать новый коронавирус. Общее количество зараженных в стране около 2 646 человек.
Собор Святого Михаила и Гудулы в Брюсселе украсила инсталляция "Оригами для жизни". Акция придумана дизайнером Чарльзом Кайсином, чтобы помочь собрать средства в пользу бельгийской больницы Erasme.
коронавирус

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